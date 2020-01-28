Актриса Наталья Андрейченко нашлась и записала видео для фанатов

Известная советская и российская актриса, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко нашлась. Об этом она оповестила своих поклонников, опубликовав видео на своей страничке в Instagram. На записи, которая длится более шести минут артистка благодарит своих преданных поклонников, переживавших за нее.

«Я вас приветствую. От всего своего сердца, от всей моей души, с такой большой благодарностью, что я не могу это выразить словами. Я очень боюсь, что я сейчас расплачусь. Я очень хочу поблагодарить вас за вашу любовь, за то сочувствие, которое я испытала, с так называемым моим исчезновением, которого не было», — говорит актриса на записи.

В подписи к публикации звезда призналась, что несколько дней провела в джунглях вдали от цивилизации.

«Я даже не могу вам передать в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было „освободиться“ и набраться сил…⠀Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами», — отметила Наталья Андрейченко.

Актриса рассказала, что в субботу была у друзей — Марэт из Канкуна и ее супруга, в конце вечера обмолвилась, что очень устала.

«Приехала домой, выключила телефон, забыла, что Марэт и Виктор — правительственный работник и успешный бизнесмен — они такие воспитанные, они всегда мне звонят. Всегда! И спрашивают: „Наталья, вы доехали?“ 45 минут езды, они за меня волнуются, я об этом совсем забыла, устала, и выключила телефон и успокоилась. Маленький секрет — я безумно устала», — рассказала актриса.

Андрейченко рассказала, что когда включила телефон, подумала, что он взорвется от большого количества уведомлений от сообщений и пропущенных звонков от корреспондентов, коллег, друзей, близких.

«Спасибо вам большое за вашу любовь, за ваше сочувствие. И в ответ, я хочу сделать вам подарок за вашу любовь и сочувствие. Мы с командой готовились выпустить мои онлайн-курсы, ну, где-то в будущем. А сейчас я обещаю вам — они выйдут на этой неделе», — заявила звезда кино.

По словам актрисы, после возвращения в субботу домой на свою виллу, ее увезли в глубину джунглей в специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира.

«В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить… Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM», — сообщила актриса.

Об «исчезновении» Натальи Андрейченко стало известно после публикации соответствующего сообщения в ее Instagram-аккаунте 25 января. Тревогу забил пиар-директор актрисы Ян Трунцев. Он заявлял, что звезда улетела в Мексику и перестала выходить га связь. Ни о какой информации о ней не поступало больше суток.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Сибириада».