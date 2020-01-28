  1. Пятый канал
  4. Число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 106 человек

Число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 106 человек

, 6:28 Эфирная новость 98

Власти Поднебесной опубликовали свежие данные о заразившихся — число инфицированных уже превысило 4,5 тысячи человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 39

Число жертв коронавируса в Китае растет с неумолимой скоростью. К этому часу известно о 106 погибших. Заболевших — уже более четырех тысяч. Первые случаи заражения зафиксировали в Германии и Чехии. При этом, вирус за столь короткое время мутировал, и теперь может легко передаваться как от человека, так и от животных. Со всей последней информацией из Китая корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что МВД взаимодействует с Роспотребнадзором для предупреждения завоза коронавируса.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 39
28 янв
Число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться
28 янв
МВД взаимодействует с Роспотребнадзором для предупреждения завоза коронавируса
27 янв
Китайский коронавирус распространяется по миру
27 янв
Роспотребнадзору поручено за два дня создать план по профилактике коронавируса
27 янв
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован на Украине
27 янв
Стали известны российские чартеры, прекратившие полеты в КНР из-за коронавируса
27 янв
Онищенко: «Против нового коронавируса созданы 30 препаратов»
27 янв
Режим повышенной готовности из-за нового коронавируса ввели в Забайкалье
27 янв
Как в КНР отмечают Китайский Новый год в разгар эпидемии нового коронавируса
27 янв
Число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до 80

Читайте также

В Китае недовольная новой грудью женщина разделась и устроила скандал в клинике

Гигантский кишечник весом 13 кг у китаянки удалили местные врачи
-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.34
0.54 68.78
0.49
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Последние новости

7:56
«Нет слов»: Фанаты отчитали актрису Наталью Андрейченко за «исчезновение»
7:49
С чего начинается «Путь к успеху»? В Сочи стартовала Всероссийская конференция
7:42
Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора»
7:36
Тренд родом из СССР: Японию покорили армейские кальсоны
7:29
Число нелегальных рабочих в России стало резко снижаться
7:22
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Сейчас читают

Актриса Наталья Андрейченко нашлась и записала видео для фанатов
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на грудь без силикона

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]