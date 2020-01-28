Число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 106 человек

Число жертв коронавируса в Китае растет с неумолимой скоростью. К этому часу известно о 106 погибших. Заболевших — уже более четырех тысяч. Первые случаи заражения зафиксировали в Германии и Чехии. При этом, вирус за столь короткое время мутировал, и теперь может легко передаваться как от человека, так и от животных. Со всей последней информацией из Китая корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что МВД взаимодействует с Роспотребнадзором для предупреждения завоза коронавируса.