На благоустройство пляжа с прозрачными кабинками потратили 600 миллионов

В Петербурге обсуждают новый пляж на Финском заливе с очень откровенным оборудованием. Любопытных посетителей оно еще может привлечь, но вот воспользоваться им по назначению осмелится не каждый.

Жители города пытаются понять, о чем думали авторы проекта, устанавливая полупрозрачные кабинки для переодевания, которые если и закрывают, то только выше пояса.

Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе нашел немало других странностей. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «неудобный» унитаз для улучшения продуктивности разработали в Великобритании.