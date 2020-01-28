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На благоустройство пляжа с прозрачными кабинками потратили 600 миллионов

, 8:52 Эфирная новость 66

Петербуржцы обратили внимание на прозрачные кабинки для переодевания на недавно реконструированном пляже в Лисьем Носу на берегу Финского залива.

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Фото, видео: ВКонтакте @sestroretskactive; 5-tv.ru

В Петербурге обсуждают новый пляж на Финском заливе с очень откровенным оборудованием. Любопытных посетителей оно еще может привлечь, но вот воспользоваться им по назначению осмелится не каждый.

Жители города пытаются понять, о чем думали авторы проекта, устанавливая полупрозрачные кабинки для переодевания, которые если и закрывают, то только выше пояса.

Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе нашел немало других странностей. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «неудобный» унитаз для улучшения продуктивности разработали в Великобритании.

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