«Неудобный» унитаз для улучшения продуктивности разработали в Великобритании

Британский стартап StandardToilet планирует улучшить продуктивность работников благодаря новым унитазам с 13-градусным наклоном. На устройстве нельзя просидеть дольше пяти минут из-за дискомфорта в ногах, сообщает Daily Mail.

Автор идеи Махабир Гилл считает, что нововведение может быть «полезным» для бизнеса — ежегодно продолжительные перерывы работников обходятся британской индустрии в четыре миллиарда фунтов. Кроме того, Махабир утверждает, что изобретение позволит избежать пользователям геморроя и ослабления тазовых мышц.

Жаркое обсуждение стартапа развернулась на просторах Twitter. Пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что «неудобный» унитаз — это детище злого капитализма, и ничто так не способно замотивировать работника, как достойная заработная плата, уменьшение рабочего времени и улучшенный социальный пакет.

«Послушайте, если ваши работники пытаются избежать работы, сидя на чертовых туалетах, то проблема в работе», — написали возмущенные комментаторы.

Другие уверены, что после установки «неудобных» унитазов компании столкнутся с юридическими проблемами. Устройства с 13-градусным наклоном не подходят людям с инвалидностью или болезнями кишечника.

«Это насилие против людей с инвалидностью или синдромом раздраженного кишечника», — утверждают пользователи.

Но есть и те, кто с юмором воспринял «неудобный» концепт — юзеры нашли выход как выровнять угол наклона с помощью туалетной бумаги.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербуржец заряжает свой электромобиль в квартире пятиэтажки.