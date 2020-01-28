  1. Пятый канал
  4. Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь после ДНК-теста

Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь после ДНК-теста

, 9:49 | Карина Бернтгольц 171

Дельфин Боэль обратилась в суд в июне 2013 года. Судебные тяжбы длились около семи лет, и, наконец, бывший монарх решил их прекратить.

Фото: www.globallookpress.com / Laurie Dieffembacq

Экс-король Бельгии Альберт II признал, что является биологическим отцом художницы Дельфин Боэль. Об этом заявили его адвокаты после того, как бывший монарх получил результаты ДНК-экспертизы.

Как отмечает ВВС, слухи, о том, что у Альберта II есть незаконнорожденный ребенок, появились еще в 1999 году, когда вышла неофициальная биография супруги бывшего короля. В тексте указывалось, что в 1960-х годах у него была романтическая связь с баронессой Сибиллой де Селис-Лонгшам. Впоследствии, когда монарх отрекся от престола, женщина подтвердила эту информацию. Разгорелся скандал.

В 2013 году в суд обратилась предполагаемая внебрачная дочь Альбера II Дельфин Боэль, и спустя три года ей дали право добиваться установления отцовства. В 2019 году бывший король согласился провести ДНК-тест. В противном случае он должен был выплачивать девушке ежедневно пять тысяч евро.

После получения результатов экспертизы экс-монарх решил приостановить судебные тяжбы и признал Дельфин Боэль своей внебрачной дочерью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британская королева Елизавета II впервые опубликовала пост в Instagram.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.34
0.54 68.78
0.49
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Последние новости

10:54
«Нельзя наступать на ногу»: Орбакайте сломала лодыжку накануне концертов
10:41
Женщина, подбросившая томской полиции ребенка с ДЦП, попала на видео
10:36
«Давали успокоительное»: Жена Джигарханяна рассказала, как он пережил смерть дочери
10:28
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
10:21
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
10:15
Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на грудь без силикона

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]