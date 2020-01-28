Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь после ДНК-теста

Экс-король Бельгии Альберт II признал, что является биологическим отцом художницы Дельфин Боэль. Об этом заявили его адвокаты после того, как бывший монарх получил результаты ДНК-экспертизы.

Как отмечает ВВС, слухи, о том, что у Альберта II есть незаконнорожденный ребенок, появились еще в 1999 году, когда вышла неофициальная биография супруги бывшего короля. В тексте указывалось, что в 1960-х годах у него была романтическая связь с баронессой Сибиллой де Селис-Лонгшам. Впоследствии, когда монарх отрекся от престола, женщина подтвердила эту информацию. Разгорелся скандал.

В 2013 году в суд обратилась предполагаемая внебрачная дочь Альбера II Дельфин Боэль, и спустя три года ей дали право добиваться установления отцовства. В 2019 году бывший король согласился провести ДНК-тест. В противном случае он должен был выплачивать девушке ежедневно пять тысяч евро.

После получения результатов экспертизы экс-монарх решил приостановить судебные тяжбы и признал Дельфин Боэль своей внебрачной дочерью.

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