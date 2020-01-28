ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска заражения новым китайским коронавирусом с «умеренного» на «высокий», сообщает France Presse. Отмечается, что тем самым специализированное учреждение ООН исправило ошибку в своих предыдущих отчетах.

По данным агентства, в настоящее время очень высокий уровень угрозы распространения сохраняется в Китае. Кроме того, высокий риск заражения отмечается на региональном и мировом уровнях.

Специалисты Поднебесной до сих пор не могут выявить источник распространения инфекции. Эксперты склонны предполагать, что коронавирус могли передать человеку дикие животные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 106 человек. Власти Поднебесной опубликовали свежие данные о заразившихся — число инфицированных уже превысило четыре с половиной тысячи.