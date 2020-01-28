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Женщина, подбросившая томской полиции ребенка с ДЦП, попала на видео

, 10:41 | Карина Бернтгольц 25

В холле дежурной части полиции Ленинского района города неизвестная женщина оставила в коляске девушку и скрылась.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, YouTube @Городской портал TOMSK.RU

Неизвестная женщина оставила ребенка в коляске в холле дежурной части полиции Ленинского района Томска и скрылась. Как сообщает информационное агентство «ТВ2» со ссылкой на очевидцев, у брошенной — ДЦП. Девочка не разговаривает, поэтому в беседе с правоохранительными органами не смогла ничего рассказать.

Камеры наблюдения зафиксировали момент, как женщина завозит коляску в здание и уходит. Видеозапись опубликована в сети.

Как сообщается на сайте Управления МВД России по Томской области, на данный момент предполагаемую нарушительницу задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мальчик с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери в Удмуртии.

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