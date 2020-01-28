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«Нельзя наступать на ногу»: Орбакайте сломала лодыжку накануне концертов

, 10:54 | Карина Бернтгольц 40

На своей странице в Instagram певица сообщила, что из-за травмы вынуждена перенести свои выступления.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте сообщила в Instagram печальную новость. Начав подготовку к новой концертной программе, звезда умудрилась сломать лодыжку и теперь не может на нее наступать. В связи с травмой артистка была вынуждена перенести свои выступления, запланированные на февраль.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести», — обратилась к подписчикам знаменитость.

Instagram @orbakaite_k

Фанаты с пониманием отнеслись к этой новости и всерьез обеспокоились здоровьем Орбакайте. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и написали слова поддержки.

«Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других!»

«Здоровья Вам, Кристина!»

«Как жаль. Выздоравливайте скорее!»

«Кристина, поправляйтесь! Всех благ!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орбакайте прогулялась по пляжу вместе с семилетней дочкой Клавдией.

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