Орбакайте прогулялась по пляжу вместе с семилетней дочерью Клавдией

Российская певица Кристина Орбакайте уехала вместе с семилетней дочерью Клавдией в США. Артистка засняла в сторис Instagram видео, на котором прогуливается с наследницей вдоль пляжа.

В кадре девочка пробежалась по песку, а затем зашла в воду по щиколотку. Младшая сестра Никиты Преснякова предпочла для пляжного отдыха раздельный купальник и солнцезащитные очки с модной пластиковой оправой.

Instagram @orbakaite_k

В браке с бизнесменом Михаилом Земцовым Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию. Девочка появилась на свет 30 марта 2012 года в клинике в Майами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стильная Орбакайте снялась в черном костюме и колготках в сеточку.