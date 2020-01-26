  1. Пятый канал
  4. Орбакайте прогулялась по пляжу вместе с семилетней дочерью Клавдией

Орбакайте прогулялась по пляжу вместе с семилетней дочерью Клавдией

, 21:11 | Мия Субботина 505

Дочь Примадонны показала в соцсети, как проводит время с наследницей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Российская певица Кристина Орбакайте уехала вместе с семилетней дочерью Клавдией в США. Артистка засняла в сторис Instagram видео, на котором прогуливается с наследницей вдоль пляжа.

В кадре девочка пробежалась по песку, а затем зашла в воду по щиколотку. Младшая сестра Никиты Преснякова предпочла для пляжного отдыха раздельный купальник и солнцезащитные очки с модной пластиковой оправой.

Instagram @orbakaite_k

В браке с бизнесменом Михаилом Земцовым Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию. Девочка появилась на свет 30 марта 2012 года в клинике в Майами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стильная Орбакайте снялась в черном костюме и колготках в сеточку.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Последние новости

22:17
Ракета упала на территории посольства США в Багдаде
22:13
Мемориальную плиту финансистам блокадного Ленинграда открыли на Пискаревском кладбище
22:01
«Женщина, которую хотят!» — Летучая восхитила фанатов своими длинными ногами
21:47
ФСБ подключилась к расследованию загадочного исчезновения студента в Петербурге
21:35
«Русская красавица»: Пегова в платье с эффектным декольте очаровала поклонников
21:23
Вопросы о беременности в прошлом: поклонников Хилькевич теперь беспокит ее рука

Сейчас читают

Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал
«Она даже спит как богиня»: Варнава задремала в самолете с открытым ртом
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]