«Гастролер» Максим Галкин улетел в Тасманию без Пугачевой

Кадр Максима Галкина из австралийского штата Тасмания позабавил звезд отечественного шоу-бизнеса. Юморист сфотографировался в аэропорту Хобарта на чемоданах посреди растаскивающих вещи бронзовых тасманских дьяволов.

К слову, шоумен улетел на другой континент без жены Аллы Пугачевой.

Одной из первых снимок прокомментировала супруга Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова.

«Гастролер, ты меня называла!» — написала она, заменив одно слово в строчке из песни Ярослава Евдокимова.

«Лишь бы не гастарбайтер», — добавила одна из пользователей.

Instagram @maxgalkinru

Артистка подшутила над частыми разъездами супруга Примадонны. В декабре Галкин опубликовал на личной страничке афишу своих запланированных выступлений в 2020 году. Только в марте у него запланированы концерты по странам России и Европы.

Помимо Проскуряковой фото юмориста на чемоданах оценили Светлана Лобода, Валентин Юдашкин и почти три тысячи подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что помолодевшая Пугачева отпраздновала китайский Новый год с друзьями без Максима Галкина.