Пропавшего актера из сериала «Молодежка» нашли

Актер Евгений Романцов, известный зрителям по съемкам в сериалах «Молодежка» и «Ивановы-Ивановы», нашелся в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, он сам пришел на работу.

Романцов рассказал, что не исчезал, а просто гулял по Северной столице. На звонки он не отвечал, потому что потерял телефон. Актер заверил, что у него все хорошо, и уже вернулся к работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в полицию обратился друг звезды «Молодежки». Он рассказал, что вместе с Романцовым приехал в Санкт-Петербург из Москвы. Предыдущей ночью они отдыхали в развлекательных заведениях Северной столицы. Около 3:30 актер пропал из поля зрения и так и не вернулся в гостиницу.