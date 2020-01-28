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«Придется подождать»: директор Орбакайте о травме певицы

, 15:37 | Анастасия Игонина Эксклюзив 121

Из-за проблем с лодыжкой звезде придется забыть о рабочих планах на февраль.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k, 5-tv.ru

Директор Кристины Орбакайте Александр Качан прокомментировал травму артистки. Певица сообщила поклонникам, что сломала ногу.

По словам Александра, он сам не знает подробностей. Директор планирует связаться с Орбакайте, но пока вынужден отложить звонок, поскольку Кристина находится в США — между странами большая разница во времени. Однако он убежден, что травма лодыжки — достаточно обыденная история и ничего критичного не произошло.

«Я знаю, что восстановительный период достаточно приличный. Это как минимум месяц. Деталей не знаю. Ситуация, к сожалению, достаточно бытовая. Слава Богу, ничего экстраординарного. Единственное, что придется немного подождать», — сообщил Качан в беседе с 5-tv.ru.

5-tv.ru

Также директор объяснил, что в связи с реабилитационным периодом Орбакайте будет вынуждена отложить или отменить мероприятия, запланированные на февраль — например, сольные концерты в нескольких городах и участие в спектаклях театра «Современник».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Орбакайте сломала лодыжку — о происшествии артистка сообщила в социальных сетях.

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