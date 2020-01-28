При крушении самолета в Афганистане погиб курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ

При крушении американского самолета Bombardier E-11A в Афганистане погиб офицер Центрального разведывательного управления США Майкл Д’Андреа. Он курировал операции на Дальнем Востоке, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани., который скончался в результате атаки ВВС США на аэропорт Багдада в ночь на 3 января. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке.

В то же время американская сторона отказалась предоставлять информацию по поводу жертв авиакатастрофы, отметив лишь, что авиалайнер действительно принадлежал контингенту США.

На данный момент ведется расследования произошедшего инцидента, пишут «Известия». Более подробная информация о происшествии будет предоставлена по мере ее поступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбившееся в центральной афганской провинции Газни на территории, подконтрольной движению «Талибан»* воздушное судно могло принадлежать компании Ariana Afghan Airlines. На его борту, предположительно, находились порядка 100 человек.

* — запрещено в РФ