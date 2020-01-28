Дочь Веры Глаголевой показала, как в круге плавает ее маленький сын

Жена Александра Овечкина запечатлела на видео в сторис в Instagram полуторагодовалого внука покойной Веры Глаголевой во время плавания в детском надувном круге. 26-летняя Анастасия Шубская вместе с семьей отдыхает в Мексике.

Также возлюбленная хоккеиста поделилась отпускным снимком в соцсети, показав наследника.

«Моя самая большая любовь», — подписала пост Анастасия.

Instagram @nastyashubskaya

Отношения Александра Овечкина и Анастасии Шубской начались в марте 2015 года. Свадьбу молодые сыграли в 2017 году в День семьи, любви и верности. 18 августа 2018 года в семье родился сын Сергей, которого назвали в честь старшего брата хоккеиста. Вера Глаголева скончалась в августе 2017 года. Актриса не успела увидеть своего младшего внука.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуторагодовалый сын Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами.