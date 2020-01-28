Депутата «Единой России» и его супругу жестоко убили в Ростовской области

Депутата Законодательного собрания Ростовской области от партии «Единая Россия» Андрея Алабушева и его супругу Ольгу обнаружили убитыми в собственном доме. Как стало известно 5-tv.ru, тела обнаружил водитель.

Инцидент произошел в городе Зерноград под Ростовом-на-Дону. Водитель приехал за Алабушевым и его женой в их коттедж, однако ему не открыли. Он зашел в дом и увидел два тела.

По предварительной информации, у убитых зафиксированы открытые черепно-мозговые травмы, не совместимые с жизнью. На телах также остались множественные следы побоев. Соседи сказали, что не видели и не слышали ничего подозрительного. Накануне Алабушев был в хорошем настроении.

По предварительной версии, преступники вломились домой к депутату с целью ограбления.

В Заксобрании Ростовской области подтвердили смерть депутата Алабушева и его жены. В сообщении на сайте регионального парламента сказано, что они «трагически погибли». В Заксобрании выразили глубокие соболезнования близким покойных.

64-летний Андрей Алабушев был не только депутатом — с 1999 года он возглавлял Всероссийский научно-исследовательский центр зерновых культур имени И. Г. Калиненко. Академик РАН, опубликовал более 200 научных работ, в том числе семь монографий. Был награжден медалью «Ветеран труда», а также золотой и серебряной медалями «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутата горсовета Переславля заподозрили в жестоком убийстве таксиста.