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«Срочно в оперу»: Регина Тодоренко распелась перед съемками шоу

, 18:38 | Мия Субботина 242

Звезда «Орла и решки» не в первый раз удивляет фанатов своими вокальными данными.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко не в первый раз удивляет фанатов своими вокальными данными. Звезда «Орла и решки» решила записать очередной ролик, на котором похвасталась своим голосом. Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре Регину готовит визажист к новой съемке шоу. Однако в какой-то момент Тодоренко решает распеться в стиле оперной певицы. Стилист подыгрывает телеведущей, показывая, будто бы от голоса звезды разлетается косметика. К подписи ролика теледива подошла самокритично.

«Всем слабонервным выключить звук! Ну, без дурки работать просто невозможно. Спасибо, что терпите меня!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники оценили вокальные данные звезды и вновь напомнили, что ей пора заняться карьерой певицы. Также фанаты отметили очаровательный образ Тодоренко и написали ей комплименты под постом.

«Шикарный голос»;

«Ну почему ты такая красивая»;

«Регина в образе, макияж красивый»;

«Регина, тебе срочно в оперу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко показала провокационное фото с продюсером.

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