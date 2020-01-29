В США и Канаде раскупили билеты на премьеру фильма «Холоп», вводятся дополнительные показы

Для российской комедии «Холоп» режиссера Клима Шипенко вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде из-за высокой популярности картины, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании KinoFilm Corp Александра Белякова.

Представитель заявил, что фильм будет повторно идти в 37 кинотеатрах в 28 городах Северной Америки. В частности, новые сеансы вводятся в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто.

«Билеты были раскуплены так быстро, что мы в срочном порядке вводим дополнительные сеансы и новые залы», — заявил Беляков.

Он также подчеркнул, что прокатчики ожидали высокий спрос, так как картина показала большой интерес в России. Однако спрос американских зрителей «оказался даже выше ожидаемого».

«Сарафанное радио настолько хорошо работает, что зрители сами просят показать фильм в их городе или районе, что значительно упрощает нашу работу по продвижению фильма на рынке», — отметил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мединский отметил успехи российских фильмов на встрече с кинопроизводителями.