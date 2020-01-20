Мединский отметил успехи российских фильмов на встрече с кинопроизводителями

Рекордные сборы и полные залы — такие результаты показывают фильмы российского производства в прокате. Итоги новогодних праздников и прогнозы на ближайший год прозвучали на встрече Владимира Мединского с руководителями компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

Пять миллиардов рублей за первые 20 дней года. Самым кассовым оказался «Холоп» Клима Шипенко. Каждый третий из тех, кто выбрался в кино, шел на эту комедию. Те, кого больше интересует фантастика, спешили посмотреть «Вторжение» Федора Бондарчука. Поражающая воображение картина собрала в прокате уже почти миллиард рублей. Режиссер поднял вопрос о продвижении российских картин на мировой рынок.

«Я бы хотел все-таки напомнить о важном вопросе как международное продвижение российского контента. И те трансформации, которые, я надеюсь, приведут к созданию более эффективно работающего направления по международному продвижению российского контента в этом году усилятся, и как-то мы дальше пойдем. Важная составляющая», — сказал Бондарчук.

В ответ на это Владимир Мединский попросил представить ему программу реорганизации деятельности по продвижению отечественного кино на международных мероприятиях. Срок дал месяц. При этом отметил, что работа должна быть системной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге появился квест по мотивам фильма Федора Бондарчука «Вторжение».