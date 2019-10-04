  1. Пятый канал
  4. Вдова Караченцова возмущена решением «Ленкома» отложить вечер памяти актера

Вдова Караченцова возмущена решением «Ленкома» отложить вечер памяти актера

, 19:45 70

Директор театра Марк Варшавер отменил вечер из-за того, что еще не прошло 40 дней с момента смерти Марка Захарова.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Тема:
Умер Марк Захаров 26

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер решил перенести вечер памяти Николая Караченцова на ноябрь из-за недавней смерти режиссера Марка Захарова. Вдова актера Людмила Поргина возмущена решением руководства театра и напоминает, что ее муж работал там около 40 лет.

Варшавер пытается убедить всех в том, что решение о переносе вечера памяти Караченцова было принято вместе с актерами. Однако на самом деле артисты не принимали участия ни в каких обсуждениях, сообщила Поргина, звонившая коллегам своего мужа.

Вдова подчеркнула, что не понимает аргумент Варшавера. По ее словам, то обстоятельство, что с момента смерти Захарова еще не прошли 40 дней, ничем не может помешать вечеру памяти ее мужа.

«Я ничего не понимаю: они же играют спектакли! Они играют „Юнону и Авось“, не надели черный траур и не отменили спектакли!» — цитирует негодование вдовы сайт Teleprogramma.pro.

Поргина рассказала, что в вечер памяти мужа хотела говорить и о Марке Захарове. Она также задумалась о проведении вечера памяти в другом месте, если «Ленком» не согласится на 21 октября.

«Я пока ничего не знаю, я жду их решения и дальше уже тоже буду принимать свое решение», — заключила она.

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года. Марк Захаров умер 28 сентября 2019-го. Перенос вечера памяти актера стал довольно неожиданным. Как ранее сообщал 5-tv.ru, почтить Караченцова планировала Алла Пугачева.

Тема:
Умер Марк Захаров 26
1 окт
«Будем благодарны ему всю жизнь»: В Москве простились с Марком Захаровым
1 окт
В Москве простились с Марком Захаровым
1 окт
Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
1 окт
В Москве началось прощание с Марком Захаровым — видео
30 сент
«Ленком» может возглавить Марк Варшавер
30 сент
Цветы, свечи и записки: в Москве отдают дань памяти великому режиссеру Захарову
30 сент
Театр осиротел: В «Ленкоме» скорбят об ушедшем Марке Захарове
29 сент
Фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов
28 сент
«Ушло сердце нашего театра»: Инна Чурикова рассказала о дружбе с Марком Захаровым
28 сент
«Русская культура серьезно осиротела»: Геннадий Хазанов о смерти Марка Захарова

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Мужчины каких знаков зодиака больше всего соответствуют женским мечтам о «прекрасном принце»

Последние новости

20:59
Бузова спровоцировала споры среди фанатов неоднозначным концертным костюмом
20:51
«Верю, что ты со мной». Дочь Евгения Осина посвятила пост покойному отцу
20:39
Сергей Кириенко рассказал о нововведениях в конкурсе «Лидеры России» — видео
20:31
Дракон, который не кусается. Поклонники заявили Тарзану, что он стареет
20:23
Подробности крупного пожара на складе в Петербурге — репортаж
20:10
На форуме в Житомире Лукашенко перепутал Украину с Россией — видео

Сейчас читают

«Мои гены»: Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с сыном
«Зачем?» Стоцкая отказалась доказывать, что ее ребенок не от Киркорова
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев