Вдова Караченцова возмущена решением «Ленкома» отложить вечер памяти актера

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер решил перенести вечер памяти Николая Караченцова на ноябрь из-за недавней смерти режиссера Марка Захарова. Вдова актера Людмила Поргина возмущена решением руководства театра и напоминает, что ее муж работал там около 40 лет.

Варшавер пытается убедить всех в том, что решение о переносе вечера памяти Караченцова было принято вместе с актерами. Однако на самом деле артисты не принимали участия ни в каких обсуждениях, сообщила Поргина, звонившая коллегам своего мужа.

Вдова подчеркнула, что не понимает аргумент Варшавера. По ее словам, то обстоятельство, что с момента смерти Захарова еще не прошли 40 дней, ничем не может помешать вечеру памяти ее мужа.

«Я ничего не понимаю: они же играют спектакли! Они играют „Юнону и Авось“, не надели черный траур и не отменили спектакли!» — цитирует негодование вдовы сайт Teleprogramma.pro.

Поргина рассказала, что в вечер памяти мужа хотела говорить и о Марке Захарове. Она также задумалась о проведении вечера памяти в другом месте, если «Ленком» не согласится на 21 октября.

«Я пока ничего не знаю, я жду их решения и дальше уже тоже буду принимать свое решение», — заключила она.

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года. Марк Захаров умер 28 сентября 2019-го. Перенос вечера памяти актера стал довольно неожиданным. Как ранее сообщал 5-tv.ru, почтить Караченцова планировала Алла Пугачева.