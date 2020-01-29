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Два американских спутника могут столкнуться над штатом Пенсильвания

, 7:01 | Сергей Зеленский 36

Оба прибора уже вышли из строя и их траектории могут сойтись 29 января.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA, John Pulsipher, Oleksiy Maksymenko

Вечернее небо над городом Питтсбург в штате Пенсильвания 29 января может озариться вспышкой. Такая казалось бы романтичная картина произойдет на высоте около 900 километров над головами местных жителей в том случае, если траектории двух спутников-«ветеранов космоса» сойдутся.

Один из них — инфракрасная орбитальная обсерватория IRAS, запущенная NASA в ноябре 1983 года, другой — американский экспериментальный военный аппарат GGSE-4, вращающийся вокруг Земли с мая 1967 года, пишет «Ридус».

По оценкам экспертов, следящим за перемещением космического мусора, минимальное расстояние между спутниками оценивается в 15−30 метров, при чем допускается даже вероятность их лобового столкновения.

Ученые считают, что такого «ДТП» с участием рукотворных объектов на орбите раньше не происходило, а в его результате может возникнуть внушительное облако из обломков, которое станет помехой для других аппаратов, а также Международной космической станции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спутник NASA нашел «двойника» Земли в созвездии Рыб.

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