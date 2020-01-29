Пять бывших сотрудников полиции задержаны по делу журналиста Голунова

Пять бывших сотрудников полиции задержаны по делу журналиста Ивана Голунова.

Ранее правоохранители работали в отделе по контролю УВД по ЗАО Москвы. По данным ТАСС, среди них четыре бывших оперативника и экс-начальник отдела Андрей Щиров. Но официально подтверждения этой информации нет.

Сейчас они находятся на допросе в Следственном комитете России.

«В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Благодаря усилиям именно Щирова материалы по делу Голунова были засекречены. Согласно данным расследования «Известий», несмотря на «яркий» послужной список полицейского, у правоохранительной системы не было претензий в его адрес, за исключением размытой формулировки увольнения «по отрицательным мотивам».