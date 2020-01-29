  1. Пятый канал
  4. Маликов рассказал о том, как вместе с женой два месяца придумывал имя сыну

Маликов рассказал о том, как вместе с женой два месяца придумывал имя сыну

, 11:25 | Алиса Старжевская 3 443

Два года назад Елена и Дмитрий снова стали родителями — супруги с головой ушли в процесс воспитания ребенка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @dmitriy_malikov

В одном из последних интервью Дмитрий Маликов признался, что два месяца вместе с женой выбирал имя младшему наследнику. Незадолго до 48-летия артиста, звездная семья готовилась к пополнению — в клинике репродуктивной медицины Петербурга на свет появился малыш Марк. Мальчик был рожден от суррогатной матери, долгое время имя сына супруги держали в секрете, пишет «СтарХит».

«Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка», — говорит жена Маликова Елена.

Рождение мальчика изменило жизнь семьи: отныне Марк стал ее центром. Однако, известный музыкант не забывает о любимице семьи — дочке Стефании.

Несмотря на то, что Маликов умел всегда быстро сгладить большинство семейных размолвок, конфликта поколений со старшей наследницей избежать не удалось. Певец признается, что у Стеши сильный характер, а в силу возраста девочка желает самоутвердиться и скорее реализовать свои желания — в этом родители дочку не ограничивают.

«Во время ссор жены и дочери чаще всего встаю на сторону Лены, говорю Стеше, что мама всегда права. Часто повторяю ей, что родителей надо беречь — других ведь не будет», — вспоминает артист.

Союз Дмитрия Маликова и Елены Изаксон считают образцовым не только коллеги по шоу-бизнесу. Однако, и тут Дмитрий, порой вынужден сталкиваться с непониманием и мелкими ссорами. Композитор рассказал, что когда-то даже поднял на любимую супругу руку — инцидентом певец не гордится, так как был под воздействием алкоголя и не давал отчет своим действиям.

«Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: «Ну, бывает такое, прости». Она подулась немного, а потом ответила: «На дураков не обижаются», — вспоминает Маликов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стеша Маликова поделилась трогательным семейным снимком.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.83
0.49 69.23
0.45
Прячьте мужей! Женщины каких знаков зодиака питают слабость к женатым?

Последние новости

12:52
В Москве прощаются с протоиереем Всеволодом Чаплиным
12:41
США без сэконд-хендов: новый тренд привлек крупнейшие мировые бренды
12:34
ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail из-за лжеминирований
12:27
В Москве задержали слесаря, убившего и изнасиловавшего 76-летнюю пенсионерку
12:19
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с годовщиной свадьбы
12:10
Коронавирус как преступление: Москвич написал заявление на девушку из Китая

Сейчас читают

Маликов рассказал о том, как вместе с женой два месяца придумывал имя сыну
Гороскоп на 29 января: растущая Луна в Скорпионе благоволит любым начинаниям
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]