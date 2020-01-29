Маликов рассказал о том, как вместе с женой два месяца придумывал имя сыну

В одном из последних интервью Дмитрий Маликов признался, что два месяца вместе с женой выбирал имя младшему наследнику. Незадолго до 48-летия артиста, звездная семья готовилась к пополнению — в клинике репродуктивной медицины Петербурга на свет появился малыш Марк. Мальчик был рожден от суррогатной матери, долгое время имя сына супруги держали в секрете, пишет «СтарХит».

«Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка», — говорит жена Маликова Елена.

Рождение мальчика изменило жизнь семьи: отныне Марк стал ее центром. Однако, известный музыкант не забывает о любимице семьи — дочке Стефании.

Несмотря на то, что Маликов умел всегда быстро сгладить большинство семейных размолвок, конфликта поколений со старшей наследницей избежать не удалось. Певец признается, что у Стеши сильный характер, а в силу возраста девочка желает самоутвердиться и скорее реализовать свои желания — в этом родители дочку не ограничивают.

«Во время ссор жены и дочери чаще всего встаю на сторону Лены, говорю Стеше, что мама всегда права. Часто повторяю ей, что родителей надо беречь — других ведь не будет», — вспоминает артист.

Союз Дмитрия Маликова и Елены Изаксон считают образцовым не только коллеги по шоу-бизнесу. Однако, и тут Дмитрий, порой вынужден сталкиваться с непониманием и мелкими ссорами. Композитор рассказал, что когда-то даже поднял на любимую супругу руку — инцидентом певец не гордится, так как был под воздействием алкоголя и не давал отчет своим действиям.

«Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: «Ну, бывает такое, прости». Она подулась немного, а потом ответила: «На дураков не обижаются», — вспоминает Маликов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стеша Маликова поделилась трогательным семейным снимком.