Пощечина Трампа: жители Палестины вышли на акции протеста против «сделки века»

Пощечина палестинскому народу — именно так назвали предложенный Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Организованная США «сделка века» предусматривает, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. А Палестине взамен американский президент предлагает миллиардные инвестиции.

Паузы и хитрый прищур. Свой план, как остановить арабо-израильский конфликт, Трамп представляет в голливудских традициях. Но выглядит все равно глупо. Камеру и суфлер ему выставили неудачно. получилось так, как будто всю получасовую речь он смотрелся в зеркало. Но сколько уверенности…

Реакция последовала сразу — тысячи людей вышли на акции протеста и предложенный план примирения лишь обострил конфликт — Никита Гмыза подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как план Трампа может повлиять на ситуацию в мире.