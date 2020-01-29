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Пощечина Трампа: жители Палестины вышли на акции протеста против «сделки века»

, 11:09 Эфирная новость 27

Согласно предложению президента США, Иерусалим — столица Израиля, а Полестине — миллиардные инвестиции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Joshua Lott, 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 422

Пощечина палестинскому народу — именно так назвали предложенный Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Организованная США «сделка века» предусматривает, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. А Палестине взамен американский президент предлагает миллиардные инвестиции.

Паузы и хитрый прищур. Свой план, как остановить арабо-израильский конфликт, Трамп представляет в голливудских традициях. Но выглядит все равно глупо. Камеру и суфлер ему выставили неудачно. получилось так, как будто всю получасовую речь он смотрелся в зеркало. Но сколько уверенности…

Реакция последовала сразу — тысячи людей вышли на акции протеста и предложенный план примирения лишь обострил конфликт — Никита Гмыза подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как план Трампа может повлиять на ситуацию в мире.

Тема:
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