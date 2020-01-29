Яна Рудковская в своем аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками впечатлениями от дегустации черной икры из Азербайджана. 45-летняя знаменитость гордо заявила пользователям, что дорогой деликатес из закавказской республики, который ей прислали в подарок друзья, пробует впервые.

Музыкальный продюсер отметила, что икра осетровых рыб пришлась ей по душе.

«Друзья передали черную икру из Азербайджана для наших завтраков. Я впервые попробовала икру из этой страны! Очень вкусная!» — призналась Яна Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Многие пользователи не оценили хвастовство знаменитости. Некоторые юзеры подметили, что черная икра из Казахстана и на Урале намного вкуснее.

«Господи! Что ты выпендриваешься!»

«Из Казахстана, на Урале еще вкуснее»

«Началось… В какой стране икра вкуснее, трава зеленее и небо голубее»

«Зачем хвалиться тем, что вы едите?»

«Зачем выставлять свою роскошь напоказ?» — недоумевают подписчики Яны Рудковской.

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