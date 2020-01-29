  1. Пятый канал
  4. «Очень вкусная!» — Яна Рудковская впервые отведала черную икру из Азербайджана

«Очень вкусная!» — Яна Рудковская впервые отведала черную икру из Азербайджана

, 14:28 | Василий Заика 45

Музыкальный продюсер поделилась впечатлениями от дегустации дорогого деликатеса с подписчиками в Instagram и тут же нарвалась на критику.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская в своем аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками впечатлениями от дегустации черной икры из Азербайджана. 45-летняя знаменитость гордо заявила пользователям, что дорогой деликатес из закавказской республики, который ей прислали в подарок друзья, пробует впервые.

Музыкальный продюсер отметила, что икра осетровых рыб пришлась ей по душе.

«Друзья передали черную икру из Азербайджана для наших завтраков. Я впервые попробовала икру из этой страны! Очень вкусная!» — призналась Яна Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Многие пользователи не оценили хвастовство знаменитости. Некоторые юзеры подметили, что черная икра из Казахстана и на Урале намного вкуснее.

«Господи! Что ты выпендриваешься!»

«Из Казахстана, на Урале еще вкуснее»

«Началось… В какой стране икра вкуснее, трава зеленее и небо голубее»

«Зачем хвалиться тем, что вы едите?»

«Зачем выставлять свою роскошь напоказ?» — недоумевают подписчики Яны Рудковской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Яна Рудковская решила судиться с Ильей Авербухом.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.83
0.49 69.23
0.45
Прячьте мужей! Женщины каких знаков зодиака питают слабость к женатым?

Последние новости

14:29
Пяти бывшим сотрудникам полиции по «делу Голунова» предъявят обвинение
14:29
«Гришковец — это непростительно»: Евгений Гришковец о новом министре культуры
14:28
«Очень вкусная!» — Яна Рудковская впервые отведала черную икру из Азербайджана
14:14
Пять секретов красоты Софи Лорен, которые по карману любой девушке
13:59
Песков уточнит приглашение Зеленского на День Победы в Москву
13:46
Кроссовки коллаборации Nike и Коби Брайанта смели с прилавков за два дня

Сейчас читают

Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с годовщиной свадьбы
Гороскоп на 29 января: растущая Луна в Скорпионе благоволит любым начинаниям
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]