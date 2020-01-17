Яна Рудковская объяснила, почему решила судиться с Ильей Авербухом

Яна Рудковская объяснила причину подачи иска к хореографу и постановщику ледовых шоу Илье Авербуху. Об этом сообщает KP.RU.

Знаменитость пояснила, что российский фигурист использовал без разрешения композицию Димы Билана «Держи» и изменил трек, тем самым нарушив авторские права. По ее словам, если бы Авербух оставил песню в неизменном виде или же «просто позвонил и по-человечески попросил», ему бы пошли навстречу.

«Вот такая вседозволенность меня просто поражает», — отметила звезда.

Продюсер заявила, что юристы предупреждали Авербуха о незаконности использования трека «Держи» в другой аранжировке.

«Юристы ему объяснили, что если трек выйдет в таком виде, то у него будет проблемы. На что Илья сказал, что уберет нашу песню из своего шоу. В итоге все равно номер был показан в эфире Первого канала», — сказала продюсер.

По словам супруги Евгения Плющенко, она Авербуху предлагала извиниться, но он не захотел. Решить данный вопрос мирным путем он также отказался, поэтому ей пришлось обратиться в судебные органы.

«Не купил лицензию, не извинился. А ведь согласно нашему законодательству, штраф за такие действия до пяти миллионов рублей. Пусть тогда выплачивает штраф, а прикрываться в данном случае РАО или Первым каналом просто непрофессионально и некрасиво», — резюмировала Яна.

Ранее Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» обвинила постановщика ледовых шоу Илью Авербуха в незаконном использовании композиции поп-исполнителя Димы Билана «Держи» и пригрозила ему штрафом в пять миллионов рублей. Илья Авербух пояснил, что действовал исключительно в рамках закона и получил право на публичное исполнение фонограмм в рамках подписанного договора с Общероссийской общественной организацией «Общество по коллективному управлению смежными правами „Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности“».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Плющенко и Рудковской раскрыл «тайну» с прошедшего дня рождения.