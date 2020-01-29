Премьер-министр Баварии прибыл с рабочим визитом в Россию

В России с рабочим визитом премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Утром он возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в Александровском саду.

У премьера запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Речь пойдет о расширении экономического сотрудничества.

Приезд Зедера в российскую столицу подготовлен представителями немецкого бизнеса. Ранее они призывали власти ФРГ активизировать политический диалог с нашей страной, в том числе на правительственном уровне.