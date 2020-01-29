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Премьер-министр Баварии прибыл с рабочим визитом в Россию

, 16:40 Эфирная новость 29

У Маркуса Зедера запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Речь пойдет о расширении экономического сотрудничества.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler, 5-tv.ru

В России с рабочим визитом премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Утром он возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в Александровском саду.

У премьера запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Речь пойдет о расширении экономического сотрудничества.

Приезд Зедера в российскую столицу подготовлен представителями немецкого бизнеса. Ранее они призывали власти ФРГ активизировать политический диалог с нашей страной, в том числе на правительственном уровне.

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