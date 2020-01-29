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В Кремле прокомментировали идею заменить президента «верховным правителем»

, 15:26 | Игорь Рязов 59

Дмитрий Песков также рассказал, что Владимир Путин думает о переименовании главной должности в государстве.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Идея о переименовании должности президента в «верховного правителя» — одно из множества предложений, поступающих в рамках работы над поправками в Конституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе работы комиссии поступает очень много предложений. В этом, собственно, и заключается цель дискуссии — собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в результате обсуждения часть предложений будут приняты, а часть отклонены. Пока все идет в режиме обсуждения. Глава государства не высказывал своего мнения об этой инициативе.

«Это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений», — отметил Песков.

Идею о переименовании президента в «верховного правителя» предложил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он — сопредседатель группы по внесению поправок в Конституцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле видят проведение голосования по поправкам в Конституцию.

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