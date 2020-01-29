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Иванка Трамп продемонстрировала безупречный стиль на приеме в Белом Доме

, 16:49 | Валентин Черников 59

Дочь американского президента очаровала гостей во время его встречи с премьер-министром Израиля.

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Фото, видео: Instagram @alwaysivanka

Появление Иванки Трамп на приеме в Белом Доме привлекло внимание гостей и ее подписчиков в Instagram. Наследница американского президента предстала перед собравшимися в строгом костюме из плотной ткани во время встречи отца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Instagram @alwaysivanka

Черный цвет без каких-либо вкраплений контрастировал с ее волосами цвета блонд. Свой образ дочь лидера страны дополнила стильной укладкой, макияжем с акцентом на глаза и несколькими украшениями. Приталенный жакет оригинального кроя и длинная юбка подчеркивали фигуру в нужных местах.

Instagram @alwaysivanka

Поклонники Иванки знают, что каждое ее появление на публике — пример безупречного стиля и элегантности.

«Люблю вас, Иванка! Жду не дождусь, когда вы станете первой женщиной-президентом США»;

«Вы — сияющий свет, Иванка! Прекрасны, как всегда»;

«Удивительная! Очень красивая! Боже, благослови Америку и благослови Иванку!» — прокомментировали кадры фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иванка Трамп вышла в свет в изысканном клетчатом костюме.

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