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Иванка Трамп вышла в свет в изысканном клетчатом костюме

, 7:20 | Мия Субботина Фото 3

Старшая дочь американского президента присутствовала на церемонии подписания торгового соглашения между Китаем и США в Белом Доме.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Старшая дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в элегантном костюме, который идеально подчеркнул ее фигуру. Папарацци запечатлели 37-летнюю бизнесвумен у дома в Вашингтоне.

Иванка предстала в приталенном жакете с баской и юбке-карандаш в крупную клетку. Образ был дополнен строгими туфлями-лодочками на шпильке. В руках помощник президента держала сумку и пальто. Снимок опубликован на фан-странице наследницы Трампа.

Судя по фотографиям в соцсетях, Иванка присутствовала в этом наряде на церемонии подписания торгового соглашения между Китаем и США в Белом Доме. На фоне черно-синих деловых костюмов, ее образ выглядел очень ярко.

 
 
 
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Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

В Instagram поклонники засыпали Иванку комплиментами, а один из подписчиков даже сравнил ее с королевским высочеством.

«Всегда удивительная!»;

«Какая красота»;

«Она такая элегантная, как герцогиня Кембриджская», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иванка Трамп взбудоражила весь мир не скрывающей грудь блузкой.

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Иванка Трамп вышла в свет в изысканном клетчатом костюме

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