Иванка Трамп вышла в свет в изысканном клетчатом костюме

Старшая дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в элегантном костюме, который идеально подчеркнул ее фигуру. Папарацци запечатлели 37-летнюю бизнесвумен у дома в Вашингтоне.
Иванка предстала в приталенном жакете с баской и юбке-карандаш в крупную клетку. Образ был дополнен строгими туфлями-лодочками на шпильке. В руках помощник президента держала сумку и пальто. Снимок опубликован на фан-странице наследницы Трампа.
Судя по фотографиям в соцсетях, Иванка присутствовала в этом наряде на церемонии подписания торгового соглашения между Китаем и США в Белом Доме. На фоне черно-синих деловых костюмов, ее образ выглядел очень ярко.
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В Instagram поклонники засыпали Иванку комплиментами, а один из подписчиков даже сравнил ее с королевским высочеством.
«Всегда удивительная!»;
«Какая красота»;
«Она такая элегантная, как герцогиня Кембриджская», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иванка Трамп взбудоражила весь мир не скрывающей грудь блузкой.