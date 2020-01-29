Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету.

Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор комплексов ПВО «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» Валерий Слугин. По его словам, новое вооружение способно уничтожить весь спектр имеющихся целей.

«Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая — ее скорость 5 Махов и более», — сказал Валерий Слугин.

Главный конструктор подчеркнул, что новейшая ракета быстро подлетает к потенциальной цели, благодаря чему возрастает скорострельность комплекса «Панцирь» в связи с освобождением канала. Валерий Слугин, помимо прочего, отметил, что необходимость закладки в боевую часть ракеты большого количества взрывчатки отсутствует.

«Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков — выше скорость соударения, выше эффективность осколков», — добавил Валерий Слугин.

Отмечается, что ракеты «Панциря» не оснащены головками самонаведения. Необходимые боевые задачи решаются в любой момент посредством телеуправления с боевой машины.

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