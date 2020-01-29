  1. Пятый канал
  4. Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

, 16:10 | Василий Заика 30

По словам главного конструктора Валерия Слугина, новое вооружение способно уничтожить весь спектр целей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ, IZ.ru

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету.

Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор комплексов ПВО «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» Валерий Слугин. По его словам, новое вооружение способно уничтожить весь спектр имеющихся целей.

«Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая — ее скорость 5 Махов и более», — сказал Валерий Слугин.

Главный конструктор подчеркнул, что новейшая ракета быстро подлетает к потенциальной цели, благодаря чему возрастает скорострельность комплекса «Панцирь» в связи с освобождением канала. Валерий Слугин, помимо прочего, отметил, что необходимость закладки в боевую часть ракеты большого количества взрывчатки отсутствует.

«Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков — выше скорость соударения, выше эффективность осколков», — добавил Валерий Слугин.

Отмечается, что ракеты «Панциря» не оснащены головками самонаведения. Необходимые боевые задачи решаются в любой момент посредством телеуправления с боевой машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адмирал ВМС США призвал брать пример с России в плане вооружений.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака

Последние новости

17:29
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
17:21
В Миноброны РФ назвали лицемерием слова Помпео о «наступлении» на Идлиб
17:20
Что такое китайский коронавирус простыми словами
17:14
Как сейчас выглядит темненькая из «ВИА Гры» Ольга Романовская
17:06
Столичные правоохранители проводят обыски по делу о взятке чиновника ФМБА
16:54
Осужденный на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора

Сейчас читают

Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]