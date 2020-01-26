Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в плане вооружений

То, как Россия использует новейшие вооружения, должно стать уроком для стран, которые хотят укрепить свою оборону, не разорившись при этом, заявил глава Военно-морских сил США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго, ранее неоднократно выражавший опасения в связи с появлением в России «изощренного» оружия и подводных лодок, пишет Business Insider.

«Если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа/блокирования (A2/AD) зоны, и обзаводитесь подобными системами», — приводит слова адмирала Фогго URA.RU.

Американский военный предлагает странам НАТО, обратить внимание на умные мины, противокорабельные крылатые ракеты и береговые радиолокационные станции (РЛС), работающие в одной связке. А в качестве примера он приводит размещенные Россией в Калининграде на Балтийское море, на Крымском полуострове и в других точках на Черном море системы ПВО S-300 и S-400, системы противокорабельных ракет, а также крылатые и баллистические ракеты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, американские военные аналитики рассказали о планах России объединить сторожевые корабли и наземные ракетные комплексы для создания «засад» на авианосцы США.