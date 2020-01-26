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Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в плане вооружений

, 10:31 | Светлана Александрова 75

По словам главы ВМС США в Европе и Африке Джеймса Фогго, Россия может стать примером для стран, которые хотят укрепить свою оборону, не подорвав бюджет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova, Kay Nietfeld, Lukas Schulze, Maksim Konstantinov, Jaap Arriens, MOD Russia

То, как Россия использует новейшие вооружения, должно стать уроком для стран, которые хотят укрепить свою оборону, не разорившись при этом, заявил глава Военно-морских сил США в Европе и Африке, адмирал Джеймс Фогго, ранее неоднократно выражавший опасения в связи с появлением в России «изощренного» оружия и подводных лодок, пишет Business Insider.

«Если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа/блокирования (A2/AD) зоны, и обзаводитесь подобными системами», — приводит слова адмирала Фогго URA.RU.

Американский военный предлагает странам НАТО, обратить внимание на умные мины, противокорабельные крылатые ракеты и береговые радиолокационные станции (РЛС), работающие в одной связке. А в качестве примера он приводит размещенные Россией в Калининграде на Балтийское море, на Крымском полуострове и в других точках на Черном море системы ПВО S-300 и S-400, системы противокорабельных ракет, а также крылатые и баллистические ракеты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, американские военные аналитики рассказали о планах России объединить сторожевые корабли и наземные ракетные комплексы для создания «засад» на авианосцы США.

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Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в плане вооружений

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