Всемирная организация здравоохранения признала — китайский коронавирус опаснее, чем о нем думали ранее. Риск распространения инфекции изменили с «умеренного» на «повышенный». На этот час жертв вируса сто семь человек. Зараженных четыре с половиной тысячи. В китайских городах, где зафиксирована эпидемия ввели режим военного положения.

В России приостановили прием всех туристических групп из КНР. А наши дипломаты решают как вывезти российских граждан из зараженных районов.

За ситуацией в Китае следит Евгений Подтергера.