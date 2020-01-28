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  4. В России приостановили прием всех туристических групп из КНР

В России приостановили прием всех туристических групп из КНР

, 18:00 | Светлана Шевченко 7

В китайских городах, где зафиксирована эпидемия ввели режим военного положения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zhang Yuwei, 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 59

Всемирная организация здравоохранения признала — китайский коронавирус опаснее, чем о нем думали ранее. Риск распространения инфекции изменили с «умеренного» на «повышенный». На этот час жертв вируса сто семь человек. Зараженных четыре с половиной тысячи. В китайских городах, где зафиксирована эпидемия ввели режим военного положения.

В России приостановили прием всех туристических групп из КНР. А наши дипломаты решают как вывезти российских граждан из зараженных районов.

За ситуацией в Китае следит Евгений Подтергера.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 59
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