Как сейчас выглядит темненькая из «ВИА Гры» Ольга Романовская

Жизнь бывшей солистки «ВИА Гры» Ольги Корягиной, ныне — Романовской, наполнилась красками и семейным счастьем после ее ухода из популярного коллектива. Многие поклонники до сих пор не забывают обворожительную брюнетку, которая пришла на смену представительницы «золотого» состава группы в 2006 году.

Романовская присоединилась к Вере Брежневой и Альбине Джанабаевой по итогам кастинга. Сперва ее кандидатуру не одобрили. Освободившееся место «темненькой» заняла Кристина Коц-Готлиб. Девушка успела сняться с партнершами в одном клипе «Обмани, но останься» и фотосессии для мужского журнала.

Instagram @romanovskaolga

Через два месяца Кристина покинула трио. Продюсеры убедились, что модель не вписалась в коллектив. Тогда настал звездный час студентки одного из киевских вузов Ольги Корягиной. Константин Меладзе дал ей шанс. С ней группа снялась в двух клипах на синглы «Цветок и нож» и «Л. М. Л.» и дала ряд концертов.

Ольга продержалась в группе год, пока не забеременела. Позже она вышла замуж за украинского бизнесмена, взяла фамилию Романовская и родила сына. Через несколько лет у супругов появились второй сын и дочь.

Instagram @romanovskaolga

Ольга проводит время с семьей и развивает карьеру модели. Ее аккаунт в Instagram постоянно наполняется снимками из европейских и тропических стран. Поклонники отмечают, что после ухода из «ВИА Гры» девушка заметно похорошела. В январе знаменитости исполнилось 33 года.

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