  1. Пятый канал
  4. Как сейчас выглядит темненькая из «ВИА Гры» Ольга Романовская

Как сейчас выглядит темненькая из «ВИА Гры» Ольга Романовская

, 17:14 | Валентин Черников 68

Похорошевшая экс-солистка женского коллектива наслаждается жизнью с семьей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @romanovskaolga

Жизнь бывшей солистки «ВИА Гры» Ольги Корягиной, ныне — Романовской, наполнилась красками и семейным счастьем после ее ухода из популярного коллектива. Многие поклонники до сих пор не забывают обворожительную брюнетку, которая пришла на смену представительницы «золотого» состава группы в 2006 году.

Романовская присоединилась к Вере Брежневой и Альбине Джанабаевой по итогам кастинга. Сперва ее кандидатуру не одобрили. Освободившееся место «темненькой» заняла Кристина Коц-Готлиб. Девушка успела сняться с партнершами в одном клипе «Обмани, но останься» и фотосессии для мужского журнала.

Instagram @romanovskaolga

Через два месяца Кристина покинула трио. Продюсеры убедились, что модель не вписалась в коллектив. Тогда настал звездный час студентки одного из киевских вузов Ольги Корягиной. Константин Меладзе дал ей шанс. С ней группа снялась в двух клипах на синглы «Цветок и нож» и «Л. М. Л.» и дала ряд концертов.

Ольга продержалась в группе год, пока не забеременела. Позже она вышла замуж за украинского бизнесмена, взяла фамилию Романовская и родила сына. Через несколько лет у супругов появились второй сын и дочь.

Instagram @romanovskaolga

Ольга проводит время с семьей и развивает карьеру модели. Ее аккаунт в Instagram постоянно наполняется снимками из европейских и тропических стран. Поклонники отмечают, что после ухода из «ВИА Гры» девушка заметно похорошела. В январе знаменитости исполнилось 33 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, чем полезен утренний секс.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака

Последние новости

17:29
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
17:21
В Миноброны РФ назвали лицемерием слова Помпео о «наступлении» на Идлиб
17:20
Что такое китайский коронавирус простыми словами
17:14
Как сейчас выглядит темненькая из «ВИА Гры» Ольга Романовская
17:06
Столичные правоохранители проводят обыски по делу о взятке чиновника ФМБА
16:54
Осужденный на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора

Сейчас читают

Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]