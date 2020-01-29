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Не запретный плод: муж Нюши позволяет певице читать его личные переписки

, 16:34 | Мия Субботина 484

Игорь Сивов отреагировал на заявление супруги.

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Фото, видео: Instagram @igorsivovv

Муж певицы Нюши Игорь Сивов откровенно рассказал, как относится к тому, что его личные переписки в телефоне читает супруга. Об этом певица сама заявила в одном интервью.

Изначально супругу российской певицы поклонники задали вопрос в сторис о том, как относится к такому поступку возлюбленной. Игорь опубликовал фото недовольной дочери Симбы в короне и пояснил, что сейчас они разберутся с ней, пишет Teleprogramma.pro.

Однако позже 39-летний Сивов разместил в Instagram интересный пост, в котором признался, что не видит ничего криминального в том, что его жена в любое время может прочитать его переписку.

«Для любимой мой телефон не „запретный плод“», — пояснил он.

Instagram @igorsivovv

К публикации Игорь добавил, что они с Нюшей истинно любят друг друга.

«Вера друг в друга, понимание без слов и доверие — стали естественными спутниками нашей семьи», — заявил он.

Сивов пояснил, что уверенность в возлюбленной не возникает в одночасье, доверие обретается после длительного общения, совместной работы и проживания под одной крышей.

«Наши переписки открыты друг для друга, потому что мы делаем одно дело — строим нашу семью, наш бизнес, наше будущее и будущее наших детей», — резюмировал муж артистки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото мужа певицы Нюши с детьми тронуло фанатов.

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