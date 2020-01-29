Столичные правоохранители проводят обыски по делу о взятке чиновника ФМБА

Столичные сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу о взятке высокопоставленного чиновника Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

Как уточняет РЕН ТВ, силовики задержали главу дирекции строящихся объектов ФМБА Алексея Санникова с поличным. Его взяли во время следственного эксперимента при передаче ему пяти миллионов рублей. 3,8 миллиона рублей из этой суммы были муляжом.

Госслужащего подозревают в получении вознаграждения от одного из подрядчиков за приемку недостроенного медицинского объекта в Сарове Нижегородской области. Обыски проводятся по десяти адресам Москвы и Подмосковья, как в доме основного подозреваемого, так и в квартирах его возможных сообщников.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал главу МВД по республике Коми по делу о взяточничестве.