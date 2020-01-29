Жена Бибера показала врожденную мутацию руки

Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин решилась рассказать подписчикам в сторис в Instagram о своем заболевании. Американская фотомодель призналась, что у нее врожденная особенность развития рук.

Подписчики регулярно донимают Хейли некорректными вопросами, пытаясь выяснить, что не так с пальцами рук звезды. 23-летняя модель решила объяснить юзерам свою особенность, продемонстрировав левую кисть с искривленным мизинцем.

«Окей, давайте поговорим о моих мизинцах… Я и сама столько времени об этом шутила, что мне стоит рассказать, почему они такие скрюченные и страшные», — написала знаменитость.

Instagram @haileybieber

Далее Хейли пояснила, что у нее эктродактилия — врожденное заболевание, которое характеризуется отсутствием или недостаточным развитием одного или нескольких пальцев кистей или стоп. В заключение жена певца призывала пользователей сети перестать издеваться над ней и задаваться вопросами, касающимися искривления ее пальцев.

«Теперь люди могут перестать постоянно спрашивать: „Что, черт возьми, не так с ее пальцами?“» — выразила надежду манекенщица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джастин Бибер выпустил новый трек под названием «Yummy».