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  4. Паоло Коэльо уничтожил черновики совместной книги с Коби Брайантом

Паоло Коэльо уничтожил черновики совместной книги с Коби Брайантом

, 10:46 | Алиса Старжевская 118

С помощью своих книг погибший баскетболист пытался донести детям, лишенных социальных привилегий, что спорт может помочь им преодолеть жизненные трудности.

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Фото, видео: Instagram @paulocoelho

Паоло Коэльо заявил, что мир никогда не увидит их совместную с Коби Брайантом книгу. Писатель и спортсмен работали над сборником, но по словам Паоло, после смерти легенды НБА литературное произведение потеряло смысл. Об этом Коэльо сообщил у себя в Instagram-блоге.

По словам автора знаменитого «Алхимика», баскетболист в своей новой работе хотел донести обездоленным детям, лишенным социальных привилегий, что спорт может помочь им преодолеть жизненные трудности.

Instagram @paulocoelho

У себя в профиле он выложил фотографию личной переписки с Брайантоном.

«Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, поскольку книга потеряла смысл», — написал Коэльо в Instagram.

Ранее Коби Брайант уже работал в соавторстве с разными писателями над книгами о спорте. Наиболее известная из них — серию The Wizenard, одним из главных героев которой является мальчик Рэин. Говорят, что Коби ассоциировал себя именно с ним.

Коби Брайант погиб днем 26 декабря в авиакатастрофе в пригороде Лос-Анджелеса. В вертолете, который потерпел крушение, также находилась дочь Коби — 13-летняя Джанна. Баскетболисту был 41 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавт-блогер Олег Артемьев презентовал в Москве свою фотокнигу.

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