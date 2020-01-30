Заместитель главы Генерального штаба Министерства обороны РФ Халил Арсланов не имел умысла на хищение средств, которые были выделены ведомством в рамках госзакупок. Эти выводы подтверждены заключением по итогам исследования высокопоставленного военного чиновника на полиграфе.

5-tv.ru

Согласно документу, в ходе тестирования Халила Арсланова не были выявлены выраженные физиологические реакции на вопросы проверочного характера. Данный факт свидетельствует об отсутствии связанных с преступлением эмоциональных следов памяти.

«Такой результат позволяет сделать высоковероятный вывод об отсутствии у Арсланова корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета», — говорится в тексте документа.

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Отмечается, что исследование на полиграфе проводилось с согласия самого обвиняемого.

По версии следователей, Халил Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 миллион 437 тысяч 536 рублей и на сумму не менее 6,5 миллиарда рублей соответственно. Срок следственных действий по делу замглавы Генштаба РФ продлен до 6 февраля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба ВС о компенсации ущерба.