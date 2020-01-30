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Брянский бизнесмен заработал 780 миллионов на незаконной продаже нефтепродуктов

, 14:23 | Василий Заика 58

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; МВД РФ

Брянский бизнесмен заработал 780 миллионов рублей на незаконной торговле нефтепродуктами. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

«Предварительно установлено, что 28-летний житель Брянска организовал оптово-розничную продажу нефтепродуктов на территории Брянской области без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. По имеющейся информации, в период с 2017 по 2019 годы в результате противоправной деятельности был получен незаконный доход в размере около 780 миллионов рублей», — сказала Ирина Волк.

Отмечается, что в ходе проведенного обыска у бизнесмена было обнаружено и изъято 12 миллионов рублей наличными. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у краснодарского полицейского нашли деньги, украшения и часы на миллионы рублей.

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