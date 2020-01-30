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В аэропорту Екатеринбурга задержан владелец хостела, где погибли пять человек

, 10:22 | Светлана Шевченко Срочная новость 91

Постояльцы хостела «Карамель» не смогли выбраться из полуподвального помещения, которое затопило кипящей водой из прорвавшейся рядом тепломагистрали.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

В аэропорту Екатеринбурга задержан владелец хостела, где погибли пять человек. Постояльцы хостела «Карамель» не смогли выбраться из полуподвального помещения, которое затопило кипящей водой из прорвавшейся рядом тепломагистрали.

По информации 5-tv.ru, Сергей Щербаков решил добровольно вернуться в Пермь, где произошла трагедия, и был задержан в аэропорту «Кольцово». Еще до произошедшего мужчина улетел в Москву по делам и после того, как с ним связались следователи, он сообщил им о дате своего возвращения.

Как сообщал 5-tv.ru, смертельное происшествие в хостеле произошл в ночь на 20 января. Там прорвало отопительную трубу, которая эксплуатировалась почти 60 лет. Кипяток хлынул на спящих постояльцев. В результате погибли пять человек и шестеро пострадали. Уже есть полный список жертв трагедии.

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