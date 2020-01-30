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Диетологи: тростниковый сахар опасен для здоровья

, 22:59 Эфирная новость 50

Дело в том, что коричневый сахар везут на торговых судах через океан, а рядом с ним кладут мышьяк.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Плохие новости для любителей тростникового сахара. Диетологи опровергли утверждение о его пользе и заверяют — он еще опаснее привычного белого песка.

Дело в том, что коричневый сахар везут на торговых судах через океан. И чтобы продукт не испортили крысы, рядом с грузом кладут мышьяк. В итоге получается настоящий тростниковый яд. И у тех, кто регулярно его употребляет, медики обнаружили большое содержание мышьяка в организме, который выводится в течение нескольких лет.

Диетологи советуют — чтобы не подвергать себя риску лучше вообще отказаться от сахара. И перейти на свежие фрукты.

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