Диетологи: тростниковый сахар опасен для здоровья

Плохие новости для любителей тростникового сахара. Диетологи опровергли утверждение о его пользе и заверяют — он еще опаснее привычного белого песка.

Дело в том, что коричневый сахар везут на торговых судах через океан. И чтобы продукт не испортили крысы, рядом с грузом кладут мышьяк. В итоге получается настоящий тростниковый яд. И у тех, кто регулярно его употребляет, медики обнаружили большое содержание мышьяка в организме, который выводится в течение нескольких лет.

Диетологи советуют — чтобы не подвергать себя риску лучше вообще отказаться от сахара. И перейти на свежие фрукты.

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