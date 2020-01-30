Врач-диетолог рассказала главные причины ожирения у школьников

Врач-диетолог Елена Соломатина в радиодискуссии на станции «Говорит Москва» с вице-премьером Татьяной Голиковой, назвала причины появления лишнего веса у большинства школьников. По ее мнению, родители несут ответственность за питание ребенка в младшем возрасте.

Отправной точкой являются «пищевые» традиции внутри семьи — то, как мама и отец относятся к питанию, в какое время и чем кормят свое чадо. Большое влияние на здоровье школьника оказывают стрессы, наличие или отсутствие физических нагрузок и лишний вес.

Соломатина напомнила, если питание в школе организовано плохо или его нет, то родители должны приготовить ребенку ланч-бокс с полезными продуктами — в противном случае школьник будет «заедать» голод пищей, богатой транс-жирами и быстрыми углеводами.

«Если в школе питание не организовано, либо организовано, но очень плохо и ребенок восполняет пробел какими-то чипсами, шоколадками, газировкой. Так как он не может нормально поесть, он будет глушить это чувство голода какими-то неподобающими продуктами», — говорит врач.

Злоупотребление вредными продуктами питания может привести к изменениям пищевого поведения у ребенка и к набору лишнего веса.

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