Эрик Давидыч чуть не погиб во время съемок «Последнего героя» на Филиппинах

Эрик Китуашвили, более известный широкой аудитории как автоблогер Давидыч, чуть не погиб во время съемок шоу «Последний герой» на Филиппинах. 38-летний мужчина принял решение участвовать в проекте, несмотря на сахарный диабет.

В экстремальных условиях в совокупности с физическими нагрузками Эрик Давидыч в определенный момент почувствовал себя плохо и обратился за помощью. В интервью 5-tv.ru блогер отметил, что в платной клинике не оказалось необходимого оборудования и медикаментов.

«Я к ним подошел в процессе, сказал: „Мне плохо“. Я просто был еще на мероприятии, сильно ударился головой. На износ организм был, это уже был далеко не первый день… И я говорю: „Что-то с организмом происходит“. Они говорят: „Не, все нормально“», — вспоминает Эрик Китуашвили.

Блогер настоял на том, чтобы ему измерили уровень сахара в крови. При этом он отметил, что изначально интересовался — брать ли с собой глюкометр и необходимые препараты.

«Они померили, там написало — 46. Доктор подумал, что это 4,6, а это норма. Он говорит, ну видимо вам плохо, потому что вы ударились. Через 36 часов после того, как они сделали замер, я, соответственно отрубился», — сказал Эрик Давидыч.

По его словам, когда врачи начали разбираться в происходящем, выяснилось, что показатель 46, в переводе с другой единицы измерения, является 2,7, а это уже практически кома.

«Это уже человек не может ни ходить, ни жить. У меня получилось, что они замерили, а я еще прожил 36 часов каким-то образом без еды и в нагрузках», — рассказал блогер.

Эрик Давидыч по словам врачей должен был умереть спустя пять-шесть часов с момента обращения в клинику. Медики приняли решение отвезти его в другую больницу на другом конце острова, где и привели в чувство.

«Там доктор сказал, что он в течение пяти-шести часов умрет. Они меня поставили на капельницу и повезли в микроавтобусе шесть-семь часов через весь остров, через джунгли в другую сторону. Там уже откачивали», — говорит Эрик Давидыч.

Автоблогер, несмотря на рекомендации врачей, как только пришел в себя, вернулся к участию в проекте. В настоящее время Эрик Давидыч чувствует себя хорошо и проходит обследование. По его словам, возникли еще кое-какие проблемы со здоровьем после участия в съемках.

«Нас там крысы кусали, жучки всякие, тараканы, там в ухо мне залез паук, там сдох. Мы его вытаскивали оттуда. Короче, жесть. Они (организаторы — Прим.ред.) заставили меня написать бумагу, что я за себя сам несу ответственность, что никто с ними судиться не будет, что, если я умру, мои родные, близкие не будут иметь претензий», — заключил автоблогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Эрик Давидыч опубликовал фото за рулем BMW, попавшего в ДТП в центре Казани.