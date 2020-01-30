«Я против спортзала»: дочь Толкалиной демонстрирует любовь к себе

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram опубликовала снимок двухлетней давности, на котором она в бикини на пляже расслабленно сидит в продольном шпагате.

«Медленно, но верно двигаюсь в направлении идеальной растяжки. Это фото позапрошлого года, но мне все еще есть куда стремиться. Многие думают, что достаточно заниматься в зале, чтобы пребывать в хорошей форме. Но это совсем не так», — прокомментировала она фото.

Instagram @welcometomaria

18-летняя наследница звездных родителей уверена — чтобы мышцы приобрели тонус, после каждой тренировки нужно растягиваться, «дабы мышечное напряжение распределялось правильно».

«Честно говоря, я против спортзала. Мне кажется, что намного уютнее и комфортнее заниматься дома каждое утро. А не тратить время, чтобы куда-то ходить или ездить», — считает она.

Мария рассматривает женское тело как жемчужину природного происхождения.

«Гладкая лоснящаяся кожа, мягкие изгибы, ощущение полета в быстрых стройных ногах», — вот философия юной красавицы.

Ранее Любовь Толкалина сообщила, что ее дочь сильно простудилась, и фанаты звездного семейства засыпали советами, как поскорее восстановиться.