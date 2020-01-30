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В петербургском политехе представят аппарат для лечения рака груди ультразвуком

, 19:20 | Валентин Черников 24

Презентация первого в России комплекса для неинвазивного лечения опухолей молочной железы состоится 3 февраля.

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Фото, видео: research.spbstu.ru, globallookpress.com /Jochen Tack, /CHROMORANGE / Bilderbox

Презентация уникального аппарата для лечения рака груди ультразвуком пройдет в Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) 3 февраля. Об этом сообщает городской Комитет по науке и высшей школе.

Первый в России медицинский комплекс для неинвазивного лечения опухолей молочной железы разработала Лаборатория ультразвуковых технологий СПбПУ совместно с ГК «Ростех». От зарубежных аналогов «ДИАТЕР» отличается оперативным контролем степени воздействия, что снижает вероятность развития рака у здоровых клеток. Кроме того, петербургские ученые добились улучшения качества процедуры и сокращения времени ее проведения по сравнению с заграничными препаратами.

Безоперационное лечение новообразований не требует общего наркоза, не провоцирует развитие новых раковых заболеваний в отличие от хирургического вмешательства, не причиняет боли и не оставляет шрамов.

«ДИАТЕР» — первый аппарат в линейке приборов, которые СПБПУ разработает совместно с «Ростехом», заверил руководитель Лаборатории ультразвуковых технологий Александр Беркович. На очереди — разработка аналогичных приборов для лечения варикозного заболевания вен нижних конечностей и миомы матки, отторжении части тканей посредством излучения (абляции) новообразований в щитовидной железе, простате, абдоминальных структурах.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый в России и Восточной Европе центр карбоновой терапии появится в Ленобласти.

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