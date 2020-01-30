Обещавший мочиться в вино для России Гварамия избит в Тбилиси

Руководитель оппозиционного грузинского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Николоза Гварамия, который хотел мочиться в поставляемое в Россию вино, был избит возле Тбилисского городского суда. По словам очевидцев, несколько человек набросились на Гварамию, повалив его на землю, в результате чего он получил повреждения в области лица и ему потребовалась помощь врачей.

По всей видимости Гварамия — не только «журналист», но и мастер на все руки, так как в суде представлял сторону защиты совладельца «Мтавари архи» Георгия Руруа, которого обвиняют в незаконном хранении оружия.

Как пишет Sputnik Грузия, полиции удалось задержать нападавших, их допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

В июле бывший на тот момент генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в прямом эфире резко высказался о поставках вина и минеральной воды «Боржоми» в Россию. Он заявил, что «молчился на все это», и вопрос об экспорте продукции в РФ его не интересует.