Дочь покойной Анны Самохиной родила сына

Радостной новостью в соцсетях поделилась с поклонниками Александра Самохина. 36-летняя актриса родила сына. Она опубликовала фото, на котором видна ручка новорожденного Ивана.

Instagram @alexandra.samohina

Дочь советской и российской актрисы Анны Самохиной стала материю во второй раз, уточняет Teleprogramma.pro. От прошлых отношений у Александры есть восьмилетняя дочь Ева. Ее артистка воспитывает вместе с мужем — психоаналитиком из Петербурга Антоном Зелепутиным. Они поженились в 2019 году.

Сама Александра появилась на свет в браке матери и ее сокурсника Александра Самохина. Этот союз продлился 15 лет. Звезда кино увлеклась бизнесменом из Петербурга Дмитрием Коноровым и вышла за него замуж вскоре после развода с первым супругом. Из-за обиды на мать наследница осталась жить с отцом. Мама и дочь сблизились лишь в 2009 году после того, как у Анны диагностировали рак. Спустя год артистка Анна скончалась в возрасте 47 лет.

Дочь Анны Самохиной пошла по ее стопам. Она окончила Петербургскую государственную академию театрального искусства и снимается в кино. Поклонники отмечают, что она поразительно похожа на мать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс и Кудрявцева прокомментировали высказывание Боярского о поздних родах.