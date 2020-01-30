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Дочь покойной Анны Самохиной родила сына

, 17:53 | Валентин Черников 219

Похожая на маму наследница поделилась радостной новостью в соцсетях.

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Фото, видео: Instagram @alexandra.samohina

Радостной новостью в соцсетях поделилась с поклонниками Александра Самохина. 36-летняя актриса родила сына. Она опубликовала фото, на котором видна ручка новорожденного Ивана.

Instagram @alexandra.samohina

Дочь советской и российской актрисы Анны Самохиной стала материю во второй раз, уточняет Teleprogramma.pro. От прошлых отношений у Александры есть восьмилетняя дочь Ева. Ее артистка воспитывает вместе с мужем — психоаналитиком из Петербурга Антоном Зелепутиным. Они поженились в 2019 году.

Сама Александра появилась на свет в браке матери и ее сокурсника Александра Самохина. Этот союз продлился 15 лет. Звезда кино увлеклась бизнесменом из Петербурга Дмитрием Коноровым и вышла за него замуж вскоре после развода с первым супругом. Из-за обиды на мать наследница осталась жить с отцом. Мама и дочь сблизились лишь в 2009 году после того, как у Анны диагностировали рак. Спустя год артистка Анна скончалась в возрасте 47 лет.

Дочь Анны Самохиной пошла по ее стопам. Она окончила Петербургскую государственную академию театрального искусства и снимается в кино. Поклонники отмечают, что она поразительно похожа на мать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс и Кудрявцева прокомментировали высказывание Боярского о поздних родах.

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