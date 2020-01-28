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  4. Бледанс и Кудрявцева прокомментировали высказывание Боряского о поздних родах

Бледанс и Кудрявцева прокомментировали высказывание Боряского о поздних родах

, 14:56 | Карина Бернтгольц 157

Накануне артист заявил, что желание женщины завести ребенка в зрелом возрасте можно назвать «придурью».

Фото: Instagram @bledans

Представители российского шоу-бизнеса отреагировали на заявление артиста Михаила Боярского. Накануне звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» довольно резко высказался о желании женщин заводить детей в преклонном возрасте.

«В старости родить ребенка — это не мечта, а придурь», — отметил он.

В свою очередь, телеведущая Лера Кудрявцева категорически с ним не согласилась. Знаменитость родила дочку в 47 лет. Причем, как она утверждает, их семья не пользовалась услугами суррогатного материнства. Поэтому Кудрявцева убеждена, что становиться мамой — это большое счастье, вне зависимости от того, сколько тебе лет.

Российская актриса Эвелина Бледанс также прокомментировала слова Боярского в интервью информационному агентству «Ридус». Однако, в отличие от Кудрявцевой, она не стала спорить со своим коллегой по цеху, отметив, что не считает себя матерью в преклонном возрасте.

«Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским», — сказала теледива, ставшая матерью в 43 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы на новом фото, которое на своей странице в Instagram опубликовала его дочь Елизавета.

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