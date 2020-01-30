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  4. В Utair прокомментировали экстренную посадку своего самолета во «Внуково»

В Utair прокомментировали экстренную посадку своего самолета во «Внуково»

, 21:01 | Игорь Рязов 98

Лайнер благополучно приземлился после выработки топлива.

Фото: www.globallookpress.com /Leonid Faerberg

Авиакомпания Utair опровергает сообщения об аварийной посадке своего самолета в московском аэропорту «Внуково». Об этом говорится в комментарии перевозчика для 5-tv.ru.

«Utair опровергает информацию об аварийной посадке самолета. Посадка благополучная в штатном режиме в 20:25 по московскому времени», — говорится в сообщении перевозчика.

Там же отмечается, что во время полета сработал датчик положения закрылок. Командир воздушного судна решил в целях безопасности вернуться в аэропорт. После выработки топлива лайнер приземлился.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону самолет Utair запросил экстренную посадку. Позже появились новости о том, что она была аварийной.

Как сообщал 5-tv.ru, пилоты Utair готовились к аварийной посадке самолета во «Внуково».

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