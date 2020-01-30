Прорыв коммуникаций произошел в Центральном районе Петербурга на Старорусской улице, из-за чего несколько припаркованных автомобилей оказались в зоне разлива горячей воды.

На кадрах очевидцев видно, что над участком дороги поднимается густой пар, территория огорожена.

Как сообщила пресс-служба компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», на машинах нет видимых следов повреждений, однако ущерб в случае необходимости владельцам возместят.

Специалисты решили заменить ненадежный участок, а близлежащие жилые дома и здания перевели на резервную схему теплоснабжения.

В середине декабря два автомобиля провалились под асфальт после прорыва теплосети на улице Маршала Новикова в Северной столице. Их владельцам коммунальщики обещали выплатить компенсации после оценки ущерба.