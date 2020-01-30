  1. Пятый канал
  4. Прорыв кипятка произошел в Петербурге, в зоне подтопления — несколько автомобилей

Прорыв кипятка произошел в Петербурге, в зоне подтопления — несколько автомобилей

, 22:25 | Сергей Зеленский Эксклюзив 10

Владельцам машин пообещали возместить ущерб.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Прорыв коммуникаций произошел в Центральном районе Петербурга на Старорусской улице, из-за чего несколько припаркованных автомобилей оказались в зоне разлива горячей воды.

На кадрах очевидцев видно, что над участком дороги поднимается густой пар, территория огорожена.

Как сообщила пресс-служба компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», на машинах нет видимых следов повреждений, однако ущерб в случае необходимости владельцам возместят.

Специалисты решили заменить ненадежный участок, а близлежащие жилые дома и здания перевели на резервную схему теплоснабжения.

В середине декабря два автомобиля провалились под асфальт после прорыва теплосети на улице Маршала Новикова в Северной столице. Их владельцам коммунальщики обещали выплатить компенсации после оценки ущерба.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.04
0.65 69.42
0.74
ТОП-5 имен, обладатели которых буквально светятся от доброты

Последние новости

22:25
Прорыв кипятка произошел в Петербурге, в зоне подтопления — несколько автомобилей
22:12
Массовая драка произошла на турнире MMA в Москве
21:58
Дочь Мика Джаггера снялась для рекламы белья
21:45
Отрубивший жене руки Дмитрий Грачев перечислил ей 200 рублей алиментов
21:33
Американский астронавт все же получит место на корабле «Союз»
21:21
Адвокат бывшей жены Аршавина прокомментировал скандал с ее выселением

Сейчас читают

ТОП-5 имен, обладатели которых буквально светятся от доброты
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]